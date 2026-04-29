El fútbol español se vio sacudido por una noticia que involucra directamente a un viejo conocido del fútbol argentino. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la sanción que recibió Esteban Andrada, arquero del Real Zaragoza, tras su violenta agresión a Jorge Pulido en el clásico ante Huesca por la segunda división.

La resolución fue contundente: el exarquero de Boca Juniors recibió un castigo total de 13 partidos de suspensión. La sanción se desglosa en 12 fechas por la agresión física, según lo establecido en el reglamento disciplinario vigente, más una jornada adicional por la tarjeta roja directa que recibió durante el encuentro.

El incidente, que terminó en una verdadera batalla campal, quedó reflejado en el informe del árbitro Dámaso Arcediano. El colegiado detalló que el mendocino lanzó un golpe con “fuerza excesiva”, provocando un hematoma visible en la cara del rival y generando un tumulto que debió ser controlado incluso por las fuerzas de seguridad presentes en el estadio.

Para Andrada, de 35 años y recordado por defender el arco xeneize en la final de la Copa Libertadores 2018, la situación fue un absoluto "ataque de furia". Tras ser expulsado inicialmente por empujar a Pulido en el cierre del clásico, el futbolista argentino no contuvo su bronca, corrió hacia el jugador rival y lo agredió con un fuerte golpe, lo que encendió la mecha de los incidentes generalizados.

Desde el organismo disciplinario consideraron la acción como un hecho violento, aunque no aplicaron un agravante mayor por lesión grave, lo que podría haber estirado aún más la inhabilitación. Este golpe de KO para la carrera de Andrada en el Zaragoza llega en el peor momento posible: tanto su club como el Huesca se encuentran actualmente en puestos de descenso y luchan desesperadamente por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español. Ahora, el equipo aragonés deberá afrontar el tramo decisivo del torneo sin su máxima figura bajo los tres palos.