Manuel Adorni cumplió con el paso previo a su visita a la Cámara de Diputados y entregó un informe de gestión que contiene 2151 respuestas escritas. En este extenso documento el funcionario buscó aclarar los puntos más sensibles de las denuncias que pesan sobre su figura como los viajes a Punta del Este y la evolución de sus bienes personales.

Respecto a los traslados privados el informe oficial sostiene que "El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete" y añade una llamativa justificación ante la consulta por su paso por Uruguay al decir que "la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados".

En cuanto a las sospechas por un incremento patrimonial que la diputada Marcela Pagano estimó en un quinientos por ciento el jefe de Gabinete se remite a sus declaraciones juradas disponibles. Ante la falta de registro de un departamento en Caballito con crédito hipotecario de las vendedoras y una casa en Indio Cuá el documento explica que "Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete". Esta postura coincide con lo que el propio Adorni manifestó tiempo atrás cuando aseguró que "Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

Otro de los focos de conflicto es el vínculo con el periodista Marcelo Grandio y su productora Imhouse. El informe es tajante al señalar que "El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U." aunque la justicia analiza transferencias bancarias previas a la asunción y contratos de su empresa con la televisión pública.

Del mismo modo se respondió sobre la consultora de su esposa Bettina Angeletti indicando que "La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de '+BE' con el Estado Nacional", pese a la facturación de capacitaciones a una firma vinculada a YPF.

Finalmente el reporte detalla los costos de las trece giras internacionales de Javier Milei que sumaron más de 425 millones de pesos. En este apartado se aclara la postura oficial sobre movimientos como los viajes a Aruba o Punta del Este al precisar que "El Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios". Bajo este marco Adorni se prepara para defender su gestión de forma presencial ante los legisladores nacionales.