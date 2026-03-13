Con las tasas actuales de los plazos fijos en Argentina, invertir $1.400.000 durante 30 días permite obtener una ganancia aproximada de $29.917, según simulaciones realizadas con una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 26%, que es la que ofrecen varios bancos del sistema financiero. De esta manera, al finalizar el período el ahorrista recibiría alrededor de $1.429.917, sumando el capital inicial y los intereses generados.

El plazo fijo es un instrumento de ahorro tradicional que consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado (generalmente 30 días) a cambio de una tasa de interés previamente establecida. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado y no puede retirarse antes del vencimiento.

Las tasas que pagan las entidades financieras varían según el banco y el canal utilizado para la operación. En marzo de 2026, varios bancos ofrecen tasas que se ubican aproximadamente entre 23% y 27% anual, lo que explica las diferencias en la rentabilidad final del depósito.

Por ejemplo, algunas entidades como Banco Nación o Banco Provincia rondan una TNA cercana al 25%, mientras que otras instituciones privadas pueden ofrecer rendimientos algo superiores para captar depósitos de los ahorristas.

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Los especialistas señalan que el plazo fijo sigue siendo una opción elegida por inversores conservadores, ya que ofrece previsibilidad: desde el momento en que se realiza la colocación, el usuario sabe exactamente cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo. Sin embargo, su principal limitación es que la rentabilidad puede quedar por debajo de la inflación.