La torta chajá es un clásico de la repostería uruguaya que combina distintas texturas y sabores en una sola preparación: bizcochuelo, crema, dulce de leche, merengue y duraznos en almíbar. Esta mezcla la convierte en un postre equilibrado, liviano y muy elegido para cumpleaños o reuniones familiares.

Su origen se remonta a 1927, cuando fue creada en Paysandú por el pastelero Orlando Castellano. El nombre hace referencia al ave chajá, típica de la región, y alude a la textura aireada del postre, lograda gracias al merengue.

Con el paso del tiempo, la torta chajá se popularizó no solo en Uruguay sino también en Argentina y otros países de la región, convirtiéndose en un infaltable en mesas dulces y celebraciones.

Hoy sigue siendo una de las recetas más elegidas para quienes buscan un postre vistoso, rendidor y con sabor tradicional, ideal tanto para una merienda especial como para festejos familiares.

Ingredientes

1 pionono dulce o una plancha de bizcochuelo fino

500 ml de crema de leche

4 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 lata de duraznos en almíbar

3 o 4 merengues secos

Azúcar impalpable (opcional para decorar)

Preparación