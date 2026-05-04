Sociedad > Receta dulce
Qué es la torta chajá y cómo hacerla en casa
POR REDACCIÓN
La torta chajá es un clásico de la repostería uruguaya que combina distintas texturas y sabores en una sola preparación: bizcochuelo, crema, dulce de leche, merengue y duraznos en almíbar. Esta mezcla la convierte en un postre equilibrado, liviano y muy elegido para cumpleaños o reuniones familiares.
Su origen se remonta a 1927, cuando fue creada en Paysandú por el pastelero Orlando Castellano. El nombre hace referencia al ave chajá, típica de la región, y alude a la textura aireada del postre, lograda gracias al merengue.
Con el paso del tiempo, la torta chajá se popularizó no solo en Uruguay sino también en Argentina y otros países de la región, convirtiéndose en un infaltable en mesas dulces y celebraciones.
Hoy sigue siendo una de las recetas más elegidas para quienes buscan un postre vistoso, rendidor y con sabor tradicional, ideal tanto para una merienda especial como para festejos familiares.
Ingredientes
- 1 pionono dulce o una plancha de bizcochuelo fino
- 500 ml de crema de leche
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 3 o 4 merengues secos
- Azúcar impalpable (opcional para decorar)
Preparación
- Prepará la crema: batí la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una chantilly firme. Dejala en la heladera.
- Cortá los duraznos: escurrí los duraznos en almíbar y cortalos en cubos pequeños. Guardá un poco del almíbar por si querés humedecer apenas el pionono.
- Armá la base: colocá una capa de pionono sobre una fuente o molde. Si querés, podés humedecerlo apenas con unas cucharadas del almíbar.
- Agregá el relleno: cubrí con una capa generosa de crema chantilly, sumá duraznos picados y rompé merengues secos por encima.
- Repetí las capas: hacé otra capa con pionono y repetí el proceso hasta terminar con crema en la parte superior.
- Decorá: terminá con crema, trozos de merengue, duraznos y un poco de azúcar impalpable por encima.
- Llevá a frío: dejala en la heladera al menos 3 horas antes de servir para que tome consistencia y se integren bien los sabores.