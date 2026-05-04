Lunes 04 de Mayo
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Sociedad > Receta dulce

Qué es la torta chajá y cómo hacerla en casa

Esponjosa, cremosa y con un toque frutal, la torta chajá es uno de los postres más emblemáticos de Uruguay y una opción ideal para meriendas y celebraciones.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La torta Chajá es una de las especialidades de la pastelería uruguaya. (Ilustrativa)
 

La torta chajá es un clásico de la repostería uruguaya que combina distintas texturas y sabores en una sola preparación: bizcochuelo, crema, dulce de leche, merengue y duraznos en almíbar. Esta mezcla la convierte en un postre equilibrado, liviano y muy elegido para cumpleaños o reuniones familiares. 

Su origen se remonta a 1927, cuando fue creada en Paysandú por el pastelero Orlando Castellano. El nombre hace referencia al ave chajá, típica de la región, y alude a la textura aireada del postre, lograda gracias al merengue. 

 

Con el paso del tiempo, la torta chajá se popularizó no solo en Uruguay sino también en Argentina y otros países de la región, convirtiéndose en un infaltable en mesas dulces y celebraciones.

 

Hoy sigue siendo una de las recetas más elegidas para quienes buscan un postre vistoso, rendidor y con sabor tradicional, ideal tanto para una merienda especial como para festejos familiares.

Ingredientes

  • 1 pionono dulce o una plancha de bizcochuelo fino
  • 500 ml de crema de leche
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 lata de duraznos en almíbar
  • 3 o 4 merengues secos
  • Azúcar impalpable (opcional para decorar)

Preparación

  • Prepará la crema: batí la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una chantilly firme. Dejala en la heladera.
  • Cortá los duraznos: escurrí los duraznos en almíbar y cortalos en cubos pequeños. Guardá un poco del almíbar por si querés humedecer apenas el pionono.
  • Armá la base: colocá una capa de pionono sobre una fuente o molde. Si querés, podés humedecerlo apenas con unas cucharadas del almíbar.
  • Agregá el relleno: cubrí con una capa generosa de crema chantilly, sumá duraznos picados y rompé merengues secos por encima.
  • Repetí las capas: hacé otra capa con pionono y repetí el proceso hasta terminar con crema en la parte superior.
  • Decorá: terminá con crema, trozos de merengue, duraznos y un poco de azúcar impalpable por encima.
  • Llevá a frío: dejala en la heladera al menos 3 horas antes de servir para que tome consistencia y se integren bien los sabores.
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