El drama a bordo del MV Hondius se profundiza con el paso de las horas: tres personas murieron por un brote de hantavirus y los pasajeros continúan sin poder desembarcar luego de que Cabo Verde negara el ingreso del buque por razones sanitarias.

En medio de la incertidumbre, se confirmó que hay un tripulante argentino entre las 149 personas que viajan en la embarcación, aunque no se difundieron mayores datos sobre su identidad ni estado de salud.

La situación se volvió crítica tras la confirmación de tres fallecimientos (un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán) y varios casos sospechosos. Entre ellos, un pasajero británico que debió ser evacuado a Sudáfrica y dos tripulantes con síntomas respiratorios, uno de ellos en estado grave.

El principal conflicto es que el barco permanece frente a las costas africanas sin autorización para atracar, lo que impide realizar evaluaciones médicas completas y eventuales evacuaciones. Ante este escenario, la compañía analiza nuevas alternativas de desembarco en las Islas Canarias, específicamente en Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife.

Desde Oceanwide Expeditions informaron que se están coordinando acciones con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias para gestionar una posible repatriación médica.

Mientras tanto, a bordo se implementaron estrictos protocolos de aislamiento, controles sanitarios y medidas de higiene para evitar la propagación del virus, en un contexto donde todos los pasajeros permanecen bajo seguimiento.

El buque había partido desde Argentina el 20 de marzo en una travesía que incluyó la Antártida y distintas islas del Atlántico Sur. Ahora, la travesía quedó marcada por una crisis sanitaria que mantiene en vilo a los pasajeros, sin certezas sobre cuándo ni dónde podrán finalmente desembarcar.