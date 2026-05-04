Reclamo contra el Colegio de Arquitectos por transparencia y datos de género

La brecha de género en el ámbito profesional de la construcción en San Juan entró en una etapa de tensión. La arquitecta Laura Rocamora inició un reclamo formal ante el Colegio de Arquitectos exigiendo estadísticas claras sobre la realidad laboral de las mujeres, denunciando además una falta de transparencia por parte de la institución.

"En el 2018 hicimos una estadística de cuántos metros cuadrados firmaban las mujeres y la estadística fue muy cruel, decía que el 17.5% de los metros cuadrados firmados en ese año estaban en firmas femeninas", explicó Rocamora en diálogo con DIARIO HUARPE. La profesional busca actualizar estos números, solicitando datos de matrícula activa entre 2020 y 2025 y la participación femenina en concursos de obra pública.

La arquitecta detalló el derrotero administrativo que inició el 9 de marzo. Tras no recibir respuestas y volver a insistir en abril, la institución le comunicó que los datos se mostrarían recién en un evento en septiembre. "Los datos no pueden esperar hasta septiembre, la transparencia no es un estreno, digamos. No tenemos por qué estar esperando que ellos mastiquen los datos antes de entregarlos", sentenció.

Ante esta situación, el pasado jueves 30 de abril, Rocamora presentó una nueva nota intimando al Colegio a entregar la información en un plazo de 48 horas. "El Colegio de Arquitectos tiene que transparentar los datos. Hay derechos que están al mismo nivel de la Constitución, los derechos humanos dicen que las instituciones tienen el deber de responder con transparencia", subrayó.

Desplazamiento del mercado laboral

Para la profesional, la falta de datos encubre una problemática mayor: la pérdida de espacios de trabajo para las mujeres en el sector. Aunque la matrícula histórica era pareja (52% hombres y 48% mujeres), la diferencia al momento de firmar proyectos es abismal. "Yo estimo que ahora se debe haber acrecentado mucho más, además de la baja empleabilidad que estamos teniendo hoy día en el sector. Las mujeres arquitectas han perdido su lugar de empleo", advirtió.

Crítica a la gestión gremial

Finalmente, Rocamora se refirió de forma crítica al rol del Colegio frente a esta problemática, mencionando un agasajo reciente por el Día de la Mujer. "Fue un tecito de mujeres, la verdad que estuvo muy paquete, muy bonito, pero no se habló sobre la problemática, se banalizó el problema de la mujer", relató.

La arquitecta cerró con una reflexión sobre el desplazamiento que sufren sus colegas hacia otros sectores económicos: "Nos felicitaron por la versatilidad que tenemos las arquitectas de emprender en otros rubros. Ese elogio, en realidad, encubre un desplazamiento que estamos teniendo las mujeres arquitectas hacia afuera de la construcción. Realmente tenemos que empezar a emprender en un montón de rubros porque la sociedad y el Colegio de Arquitectos no trabaja el problema para tratar de equiparar esta brecha".