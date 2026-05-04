La Federación Inglesa de Fútbol quedó en el centro de la polémica tras afirmar que no existe un vínculo causal comprobado entre los cabezazos en el fútbol y las lesiones cerebrales a largo plazo.

La postura fue presentada en el marco de un proceso judicial impulsado por exjugadores y familiares, donde se cuestiona el impacto del juego aéreo en la salud neurológica. Según la FA, no hay pruebas científicas concluyentes que establezcan una relación directa entre esta práctica y enfermedades como la encefalopatía traumática crónica.

El organismo sostiene que, si bien existen casos de futbolistas que desarrollaron patologías neurodegenerativas, no se puede atribuir de manera directa al acto de cabecear la pelota, ya que intervienen múltiples factores.

Sin embargo, el debate está lejos de cerrarse. Diversos estudios y especialistas vienen advirtiendo sobre los posibles efectos acumulativos de los golpes repetidos en la cabeza, lo que generó preocupación en el ámbito deportivo y científico.

De hecho, la propia federación implementó medidas preventivas en los últimos años, como limitar los cabezazos en entrenamientos y prohibirlos en categorías infantiles, en un intento por reducir riesgos mientras continúan las investigaciones.

El caso reaviva una discusión global sobre la seguridad en el fútbol y el equilibrio entre la esencia del juego y la protección de la salud de los jugadores, en un contexto donde aún no hay consenso definitivo en la comunidad científica.