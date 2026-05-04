Cruces, fechas y horarios de los octavos de final de la Liga Argentina

El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa más vibrante con la definición de los octavos de final,. Ya se conocen casi todos los nombres de los 16 equipos que buscarán la gloria en los partidos de eliminación directa. La modalidad será a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla, con la excepción del duelo definitorio que se trasladará al Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la Zona A, Estudiantes de La Plata se consolidó como líder absoluto con 31 puntos, lo que le asegura la localía incluso en una posible semifinal. Lo siguen Boca Juniors con 30 unidades, Vélez, Talleres, Independiente, Lanús y San Lorenzo.

El último pasaje todavía se lo disputan entre Unión, Defensa y Justicia e Instituto,. Por la Zona B, la gran sorpresa fue Independiente Rivadavia, que se quedó con el primer puesto con 34 unidades y también tendrá el beneficio de jugar en el Estadio Bautista Gargantini hasta las semis. El cuadro de clasificados se completa con River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Huracán y Racing.

La actividad comenzará el sábado nueve de mayo con cuatro encuentros de alto impacto. La Lepra mendocina recibirá a Unión en el Gargantini, en el único cruce que podría sufrir cambios si el Tatengue queda fuera.

También habrá choque cordobés entre Talleres y Belgrano en el Kempes, mientras que Boca será local ante Huracán en el Estadio Alberto J. Armando y Argentinos Juniors enfrentará a Lanús en el Diego Armando Maradona. Estos equipos buscarán su lugar en los cuartos de final previstos para el martes 12 de mayo.

El domingo 10 de mayo se completará la llave con los cuatro cruces restantes. El Pincha jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi contra la Academia y Rosario Central recibirá al Rojo en el Gigante de Arroyito. En Núñez, el Millonario se medirá contra el Ciclón en el Monumental en un clima de sospecha sobre el rendimiento del equipo, cerrando la jornada el cruce entre Vélez y el Lobo en el José Amalfitani.

Los ganadores de este día se enfrentarán el miércoles 13 de mayo. Mientras algunos festejan, otros viven la otra cara del deporte. Tigre se quedó sin octavos tras una debacle inesperada luego de golear a River, y Aldosivi marcó un récord negativo al no ganar ningún partido en las 16 jornadas disputadas, lo que lo mantiene en zona de descenso.