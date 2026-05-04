La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo elemento clave: el contratista a cargo de las obras en su casa declaró que recibió pagos en efectivo y sin facturación por un total de US$245.000.

El testimonio fue brindado por Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Según indicó, los trabajos en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

De acuerdo a su declaración, el funcionario abonó las obras en dos partes: US$55.000 en 2024 y otros us$190.000 en 2025. Los trabajos incluyeron piso, baño, cocina, quincho y mejoras en la pileta de la vivienda.

El contratista también aportó su teléfono celular y detalles sobre los trabajadores que participaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas, con el objetivo de respaldar su testimonio.

Además, reveló que durante el período de refacciones, el funcionario habría alquilado otra vivienda dentro del mismo barrio privado por un valor de 13 mil dólares.

La causa busca determinar el origen de los fondos utilizados para estas operaciones y si existe un posible enriquecimiento ilícito. En ese marco, el expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y continúa con nuevas citaciones y recolección de pruebas.

Entre las próximas medidas, la Justicia convocó a otros testigos para reconstruir el flujo de dinero y verificar si los pagos se ajustan a lo declarado oficialmente, en una investigación que sigue sumando elementos y mantiene bajo análisis la evolución patrimonial del funcionario.