El Rosgan protagonizó un abril histórico al comercializar 41.933 cabezas de hacienda, marcando un récord de remates en plena zafra y consolidando su rol como referencia nacional.

Según el informe de la entidad, durante el mes se realizaron ocho subastas que reunieron hacienda de invernada, cría y faena, en un contexto de intensa actividad impulsada por la salida escalonada de animales según las necesidades de los productores.

Uno de los datos más relevantes fue la composición de la oferta: más del 60% correspondió a terneros y terneras, mientras que los novillos y novillitos representaron el 12%, una proporción que se espera aumente a medida que avance la recría.

Además, se observó una tendencia hacia animales de mayor kilaje, con escasa presencia de lotes livianos, incluso en un período donde habitualmente predominan.

En cuanto al destino de la hacienda, el volumen total se distribuyó entre 34.480 cabezas de invernada, 3.753 para faena y 3.762 vientres, lo que refleja una oferta diversificada y dinámica.

El carácter federal del mercado también se hizo visible: los remates abarcaron 13 provincias, mostrando la amplitud territorial y la diversidad productiva del sector ganadero argentino.

Si bien los precios promedio se ubicaron levemente por debajo de los registrados en marzo, la demanda se mantuvo firme tanto por parte de invernadores tradicionales como de sistemas de engorde a corral.

Finalmente, desde el Rosgan señalaron que la escasez de stock, con un rodeo nacional por debajo de los 50 millones de cabezas, sigue siendo un factor clave que sostiene la firmeza del mercado, incluso frente a intentos de la industria por moderar los valores.