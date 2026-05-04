Un truco de jardinería cada vez más difundido recomienda aprovechar el café usado para mejorar el crecimiento del limonero. Aunque muchos lo consideran un desecho, puede transformarse en un fertilizante natural muy útil.

El café molido aporta nutrientes clave como el nitrógeno, fundamental para el desarrollo de hojas y frutos, y además ayuda a mejorar la estructura del suelo, favoreciendo que las raíces respiren mejor y retengan humedad.

Otro beneficio importante es que contribuye a mantener un pH ligeramente ácido, condición ideal para los cítricos como el limonero, lo que facilita la absorción de minerales esenciales como hierro y magnesio.

Además, el café puede actuar como un repelente natural, ya que su aroma ayuda a alejar ciertos insectos que afectan hojas y frutos, convirtiéndolo en un aliado extra para el cuidado del árbol.

En cuanto a su uso, los especialistas recomiendan esparcir una capa fina de café usado alrededor de la base del árbol, sin tocar el tronco, y mezclarlo con la tierra. También se puede preparar una especie de “té” diluido para regar, pero siempre en cantidades moderadas.

Sin embargo, advierten que el exceso puede ser perjudicial: demasiada cantidad puede acidificar en exceso el suelo, generar hongos o afectar el equilibrio de nutrientes, por lo que debe utilizarse como complemento y no como único fertilizante.

Así, el café se posiciona como un recurso casero, económico y ecológico que, bien aplicado, puede mejorar la salud del limonero y favorecer una mejor producción de frutos.