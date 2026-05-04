Una tragedia doméstica conmociona a la localidad de San Fernando provincia de Buenos Aires, donde una mujer murió tras la explosión de un calefón en el departamento que alquilaba.

La víctima fue identificada como Jésica Coria, de 44 años, docente y madre de tres hijos. El hecho ocurrió cuando se disponía a bañarse y, al encender la luz, una acumulación de gas provocó el estallido que la envolvió en llamas.

Como consecuencia, sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Inicialmente fue asistida en el Hospital San Cayetano y luego derivada a una clínica en Ciudadela, donde finalmente falleció días después producto de la gravedad de las heridas.

El caso generó fuerte indignación entre familiares y vecinos, quienes aseguran que la tragedia podría haberse evitado. Según denunciaron, la mujer había advertido reiteradamente sobre olor a gas en la vivienda y había notificado al propietario del lugar, pero no se habrían realizado las reparaciones necesarias. )

Además, otros inquilinos del complejo señalaron que existen deficiencias en las instalaciones de gas y electricidad, lo que refuerza la hipótesis de negligencia en el mantenimiento del edificio.

La Justicia investiga el hecho como “estrago doloso seguido de muerte”, una figura penal que contempla penas severas, mientras se intenta determinar responsabilidades en una tragedia que vuelve a poner en foco los riesgos de las instalaciones defectuosas en el hogar.