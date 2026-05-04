Un descubrimiento en la Patagonia argentina puso en alerta a la comunidad científica tras el hallazgo de restos humanos con características que no encajan del todo en los modelos conocidos. Se trata de huesos con más de 10.800 años de antigüedad que, según los investigadores, presentan evidencias de prácticas y modos de vida hasta ahora poco documentados en la región.

El hallazgo ocurrió en la localidad de Camarones, en Chubut, cuando durante una obra se detectaron restos óseos que luego fueron analizados por especialistas. Los estudios confirmaron que pertenecían a dos individuos jóvenes, separados por unos 400 años en el tiempo, lo que ya de por sí generó sorpresa entre los expertos.

Pero lo que más llamó la atención fue el contexto en el que fueron encontrados. Los cuerpos presentaban signos de entierros con elementos rituales, pigmentos y objetos trabajados, algo inusual para ese período en la región. Además, la dieta reconstruida a partir de los huesos mostró un fuerte consumo de recursos marinos, lo que sugiere una adaptación costera mucho más temprana de lo que se creía.

Los especialistas sostienen que estas características obligan a replantear cómo vivían las primeras poblaciones del sur del continente. Hasta ahora, no existían pruebas tan antiguas de asentamientos estables en la costa atlántica patagónica ni de rituales funerarios tan elaborados.

Otro punto que genera debate es la posible complejidad social de estos grupos. La presencia de adornos y prácticas simbólicas abre la puerta a pensar en comunidades con estructuras culturales más desarrolladas de lo estimado para esa época, lo que podría modificar teorías sobre la dispersión humana en Sudamérica.

Mientras continúan los análisis, el hallazgo ya es considerado uno de los más impactantes de los últimos años en la región. Lejos de cerrar respuestas, los restos encontrados plantean nuevas preguntas sobre quiénes fueron realmente los primeros habitantes del extremo sur del mundo y qué secretos aún permanecen bajo tierra.