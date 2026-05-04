En el marco del Día Internacional del Matrimonio, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas difundió un informe que confirma una tendencia clara en la provincia: los matrimonios se consolidan mientras que las uniones convivenciales muestran una baja significativa.

Según los datos oficiales, durante el primer tramo de 2026 se registraron 445 matrimonios en San Juan, una cifra que mantiene la estabilidad respecto a 2025, cuando en el primer cuatrimestre se habían contabilizado 610 enlaces, con picos en los meses de verano.

En paralelo, el análisis interanual evidenció una caída en las uniones convivenciales, especialmente en la sede central. En abril de 2025 se habían registrado 219 inscripciones, mientras que en el mismo mes de 2026 el número descendió a 146.

El comportamiento de ambos indicadores refleja un cambio en la elección de las parejas, que vuelven a inclinarse por el vínculo legal tradicional por sobre otras formas de formalización.

Además, el informe destacó el crecimiento de los matrimonios realizados a través de oficinas móviles, que alcanzaron 164 celebraciones en lo que va de 2026, superando las 144 del mismo período del año anterior.

También se observó un fuerte impacto en fechas simbólicas, como el Día de los Enamorados, cuando se celebraron 34 casamientos en una sola jornada, lo que muestra el interés de la población por elegir momentos especiales para formalizar la unión.

Desde el organismo remarcaron que estos datos reflejan una consolidación de los vínculos legales en la provincia y ratificaron el compromiso de seguir garantizando el acceso ágil y seguro a la formalización de las parejas en todo el territorio sanjuanino.