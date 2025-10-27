Economía > Repercusiones
Plazo fijo hoy: tasas de interés de bancos tras elecciones legislativas 2025
POR REDACCIÓN
El mercado financiero mostró atención hacia los depósitos a plazo fijo luego del triunfo de La Libertad Avanza, ya que representan un refugio para ahorristas que buscan estabilidad y rendimientos previsibles en pesos o dólares.
Según el relevamiento diario del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días en pesos se mantienen entre 32% y 34%, con ligeras diferencias entre bancos públicos y privados. Los bancos públicos suelen ofrecer los valores más altos, mientras que los privados se ubican levemente por debajo.
Entre las principales entidades, las tasas de referencia son:
Banco de la Nación Argentina: 44%
Banco Santander: 37%
Banco Galicia: 37%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%
BBVA: 40%
Banco Macro: 42%
Banco Credicoop: 39%
ICBC: 40,8%
Banco Ciudad: 38%
El BCRA recuerda que estas tasas pueden variar diariamente, según la política monetaria y las condiciones del mercado financiero. La plataforma oficial permite a los usuarios comparar las distintas opciones disponibles, tanto para personas humanas como jurídicas, en pesos o dólares, y elegir la alternativa que mejor se ajuste a su perfil de inversión.
Para los expertos, mantener los plazos fijos representa una estrategia conservadora, especialmente en un contexto de alta volatilidad cambiaria y financiera, donde la prioridad de los ahorristas es proteger el capital y asegurar liquidez inmediata.