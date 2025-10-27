El mercado financiero mostró atención hacia los depósitos a plazo fijo luego del triunfo de La Libertad Avanza, ya que representan un refugio para ahorristas que buscan estabilidad y rendimientos previsibles en pesos o dólares.

Según el relevamiento diario del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días en pesos se mantienen entre 32% y 34%, con ligeras diferencias entre bancos públicos y privados. Los bancos públicos suelen ofrecer los valores más altos, mientras que los privados se ubican levemente por debajo.

Entre las principales entidades, las tasas de referencia son:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 40%

Banco Macro: 42%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 40,8%

Banco Ciudad: 38%

El BCRA recuerda que estas tasas pueden variar diariamente, según la política monetaria y las condiciones del mercado financiero. La plataforma oficial permite a los usuarios comparar las distintas opciones disponibles, tanto para personas humanas como jurídicas, en pesos o dólares, y elegir la alternativa que mejor se ajuste a su perfil de inversión.

Para los expertos, mantener los plazos fijos representa una estrategia conservadora, especialmente en un contexto de alta volatilidad cambiaria y financiera, donde la prioridad de los ahorristas es proteger el capital y asegurar liquidez inmediata.