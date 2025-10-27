Publicidad
Plazo fijo hoy: tasas de interés de bancos tras elecciones legislativas 2025

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas de interés para depósitos a plazo fijo, que hoy se mantienen estables entre el 32% y 44% anual según el banco y el tipo de depósito.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Plazo fijo post elecciones marca un nuevo panorama. (Foto archivo)

El mercado financiero mostró atención hacia los depósitos a plazo fijo luego del triunfo de La Libertad Avanza, ya que representan un refugio para ahorristas que buscan estabilidad y rendimientos previsibles en pesos o dólares.

Según el relevamiento diario del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días en pesos se mantienen entre 32% y 34%, con ligeras diferencias entre bancos públicos y privados. Los bancos públicos suelen ofrecer los valores más altos, mientras que los privados se ubican levemente por debajo.

Entre las principales entidades, las tasas de referencia son:

  • Banco de la Nación Argentina: 44%

  • Banco Santander: 37%

  • Banco Galicia: 37%

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

  • BBVA: 40%

  • Banco Macro: 42%

  • Banco Credicoop: 39%

  • ICBC: 40,8%

  • Banco Ciudad: 38%

El BCRA recuerda que estas tasas pueden variar diariamente, según la política monetaria y las condiciones del mercado financiero. La plataforma oficial permite a los usuarios comparar las distintas opciones disponibles, tanto para personas humanas como jurídicas, en pesos o dólares, y elegir la alternativa que mejor se ajuste a su perfil de inversión.

Para los expertos, mantener los plazos fijos representa una estrategia conservadora, especialmente en un contexto de alta volatilidad cambiaria y financiera, donde la prioridad de los ahorristas es proteger el capital y asegurar liquidez inmediata.

