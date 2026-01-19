El Departamento de Policía Científica, dependiente de la Dirección D5 de la Policía de San Juan, cumple un rol fundamental en las investigaciones judiciales al intervenir en hechos delictivos, accidentes y situaciones complejas que requieren análisis técnico y científico. Con sede en la Central de Policía y alcance provincial, este equipo actúa a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, aportando pruebas clave que permiten el esclarecimiento de los casos.

Con tecnología, personal especializado y alcance provincial, el departamento acompaña a fiscales y fuerzas operativas desde el primer momento.

Hasta el 6 de agosto de 2024, funcionaba como División Criminalística, pero tras su elevación institucional pasó a denominarse Departamento de Policía Científica. Actualmente está conformado por cinco divisiones y una sección operativa, incluida la Sección Criminalística Norte con sede en Jáchal, que también actúa en el departamento Iglesia.

Publicidad

El departamento cuenta con 115 efectivos especializados, entre ellos tres bioquímicos y seis médicos, además de cinco vehículos destinados a cubrir las distintas intervenciones en la provincia. Sus divisiones incluyen Fotografía y Planimetría, Laboratorio Químico Toxicológico, Medicina Legal, Rastros y Balística, cada una con funciones específicas dentro del proceso investigativo.

Desde balística hasta laboratorio químico y medicina legal, el área transforma indicios en evidencia concreta.

La División Balística realiza pericias de armas de fuego, caseras y proyectiles, aportando informes técnicos fundamentales para las causas judiciales. La División de Medicina Legal, integrada por médicos legistas, examina a personas detenidas, accidentadas o damnificadas, y también concurre a los lugares de hecho cuando hay personas fallecidas. La División Laboratorio Químico Toxicológico se encarga de analizar muestras de sangre y orina en hechos viales o a solicitud de fiscales, detectar restos de pólvora mediante estudios de absorción atómica y levantar muestras biológicas que pueden ser utilizadas posteriormente en análisis de ADN.

Publicidad

El equipo profesional es fundamental para un gran desarrollo de las tareas.

La División Fotografía y Planimetría documenta visualmente las escenas y confecciona planos de los lugares donde ocurrieron los hechos, siendo una de las áreas con mayor demanda operativa. Por su parte, la División Rastros interviene en el levantamiento de huellas digitales, de calzado y de rodados, elementos que permiten identificar personas o vincularlas con el lugar del hecho.

La Sección Criminalística Norte garantiza una respuesta técnica integral en Jáchal e Iglesia, contando con peritos balísticos, especialistas en rastros, fotógrafos y planistas, y actuando a requerimiento de la UFI del Norte.

Publicidad

El trabajo del Departamento de Policía Científica es esencial para el sistema de seguridad y justicia, ya que transforma indicios en pruebas concretas que respaldan la labor de fiscales y fuerzas operativas. Su labor garantiza que las investigaciones avancen con rigor científico y técnico, contribuyendo de manera determinante al esclarecimiento de los casos y al fortalecimiento del sistema judicial de la provincia.