Policiales > Médano de Oro
Policía recuperó una moto robada y arrestó al acusado en Rawson
POR REDACCIÓN
El pasado 4 de septiembre, la Subcomisaría Medano de Oro recibió una denuncia por hurto de una motocicleta en Villa Cristo Pobre, en el departamento Rawson. La damnificada informó que le habían sustraído su Yamaha T05 Crypton de color azul.
Tras recibir la alerta, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda y lograron identificar al presunto autor del hecho, Braian Andrés Núñez Rodríguez, de 26 años, quien reside en la misma zona. Durante el procedimiento, la policía constató que la motocicleta robada se encontraba en poder del detenido, quien fue inmediatamente aprehendido.
El vehículo recuperado fue devuelto a su propietaria, mientras que Núñez Rodríguez quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad. Este operativo se suma a otras acciones preventivas que buscan reducir los delitos contra la propiedad en Rawson y sus alrededores.
