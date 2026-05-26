La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó este martes la declaración de situación de crisis para cinco obras sociales sindicales, tras detectar severas irregularidades en sus estructuras financieras, administrativas y prestacionales. La medida fue formalizada a través de cinco resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, marcando un nuevo paso en el proceso de reordenamiento del sistema sanitario nacional.

Las organizaciones alcanzadas por la disposición son Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Obra Social de Serenos de Buques, Obra Social Modelos Argentinos, Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires y Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Según informaron desde el organismo regulador, las auditorías realizadas bajo los parámetros del Decreto 1400/2001 arrojaron resultados preocupantes en indicadores clave, como la capacidad de repago, el cumplimiento de las prestaciones médicas obligatorias y la calidad de atención brindada a los beneficiarios.

Tras determinar que estas entidades "superaron los factores de criticidad" permitidos por la normativa, la Superintendencia les intimó a presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días. Este programa será sometido a un estricto monitoreo por parte del Comité de Evaluación y Seguimiento, encargado de verificar la evolución financiera y operativa de las organizaciones.

Aunque esta declaración de crisis no implica el cierre inmediato o una intervención, sí pone a las obras sociales bajo un régimen de control especial. El objetivo, según el Ministerio de Salud, es garantizar que los agentes del seguro de salud mantengan estándares de calidad y transparencia, asegurando que los aportes de los trabajadores se traduzcan en servicios efectivos y que los beneficiarios puedan ejercer su derecho a elegir con libertad.

Este despliegue regulatorio refleja la intención del Gobierno de profundizar las auditorías sobre los fondos sindicales, buscando sanear un sistema que, en casos como los de estas cinco organizaciones, ha mostrado signos evidentes de agotamiento administrativo y financiero. Ahora, las autoridades de cada entidad deberán presentar sus descargos y medidas correctivas si pretenden normalizar su situación ante el Estado.