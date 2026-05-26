La Selección argentina vive sus últimas horas de preparación antes del debut en el Mundial 2026, y Julián Álvarez se encargó de ponerle voz a la ilusión de todo un país. En una entrevista con los canales oficiales de la FIFA, el delantero del Atlético Madrid no se guardó nada y dejó clara la meta del equipo de Lionel Scaloni: "Queremos llegar a la final".

La ambición del campeón

La "Araña", pieza clave en la conquista de Qatar 2022, vive con naturalidad la presión de defender la corona. "Como argentino, siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones; no va a ser de otra forma", sostuvo el atacante. Aunque es consciente de la dificultad del torneo, remarcó que el plantel está "preparado de la mejor forma" para encarar el certamen paso a paso.

Al ser consultado sobre si este equipo podría convertirse en el mejor de la historia en caso de lograr el bicampeonato, Álvarez fue contundente: "Si volvemos a ganar el Mundial, pasará a la historia porque nos convertiríamos en bicampeones, sumado a las dos Copas América ganadas en el medio".

El posible adiós de Messi

Uno de los temas centrales que sobrevuelan la concentración argentina es la eventual despedida de Lionel Messi de los escenarios mundialistas. Julián no esquivó la pregunta y reconoció que el clima será distinto: "Todos sabemos que este podría ser el último Mundial de Leo, probablemente por su edad, aunque la decisión es suya. Será un torneo muy especial, no solo para nosotros y los argentinos, sino para todo aquel que lo siga, porque es el mejor jugador de todos los tiempos".

Competencia interna y presente

Otro punto que destacó Álvarez es la relación con Lautaro Martínez, su competidor directo en el frente de ataque. Lejos de haber roces, el ex River valoró la relación: "Competimos y compartimos en la cancha. Para mí es un placer. Esa competencia interna hace que el otro crezca y que sea mejor cada día".

Con un presente arrollador en el fútbol europeo, tanto Julián como Lautaro llegan a Norteamérica en un momento de plenitud. La Selección argentina, que integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria, ya tiene la mira puesta en el martes 16 de junio, fecha en la que debutará ante el conjunto africano en Kansas City, iniciando así la defensa del sueño mundialista.