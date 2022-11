Tal como se veía venir, la temporada de riego avanza con negociaciones duras dentro del Consejo de Hidráulica, el órgano que decide el uso del recurso. De un lado, los consejeros que representas a regantes quieren que no haya cortes en noviembre. Del otro, las autoridades del Estado pidieron al menos siete días de corta porque el nivel de los embalses sigue bajo. Hay riesgo de daños muy graves en Ullum y Los Caracoles.

El mejor pronóstico hídrico y los leves aumentos del caudal del río San Juan son los argumentos de los regantes. El modelo anticipa un año mejor que el anterior, además el río tuvo dos buenas semanas a finales de octubre. Según confirmó a este medio Guadalupe López, jefa técnica de Hidráulica, las mediciones arrojaron que durante algunos días llegaban hasta 40.000 litros por segundo.

Este valor levantó el promedio de octubre a 27.000 l/s, pero esto sigue sin ser una solución a la situación general, porque por cada día de riego se extraen 36.000 l/s. Esto da como resultado que, ni siquiera en los mejores días, se está recuperando el nivel de los tres embalses sanjuaninos.

Las autoridades de EPSE y de Recursos Energéticos volvieron a pedir al Consejo de Hidráulica que reduzca el nivel de extracción de agua. Los Caracoles lleva más de un año y medio extrayendo agua por la válvula de seguridad, que se llama descargador de fondo, que debería utilizarse sólo en emergencias. Se sabe que hay un desgaste, pero no podrán medir el impacto hasta que no pase una buena temporada y suba el nivel.

La situación de Ullum tiene a los técnicos igual de preocupados. El embalse más viejo de la provincia corre el riesgo de que llegue una crecida desde Matagusanos y deban cerrar todas las válvulas para que no se dañen, explicó López. Un nivel más alto de agua funciona como una barrera para que el material de arrastre no dañe la obra, pero para eso deben cortar por algunos días el riego para levantar el nivel.

"Recibimos un alerta de EPSE y de Recursos Energéticos, la cuenca tiene muchísimo arrastre", explicó la funcionaria. Sobre si se podría prever con suficiente tiempo para que no se dañen las obras, aseguró que "San Juan tiene un régimen pluvial poco predecible, son lluvias concentradas en muy corto tiempo, no se puede correr el riesgo".

Los regantes, por su lado, aseguran que los 40.000 l/s de los últimos días de octubre se sostendrán y mejorarán, que la recuperación podría ser antes. Por eso quieren que noviembre no tenga ningún día de corta, como sucedió en septiembre.

Las autoridades solicitaron en la última reunión que en el mes haya siete días completos en los que no se extraiga agua para aprovechar esos caudales y levantar los niveles de Ulllum. Punta Negra está en el mínimo de seguridad, por lo que no levantaría su nivel todavía. En el caso de Los Caracoles, todavía esperarán un poco más. Destinar agua para que recorra el lecho de río y recargue el acuífero natural, que lleva años bajando su nivel, no será posible en esta temporada. Hay que decir que entre los tres embalses sumaban hasta el pasado lunes 227 hm³, cuando la capacidad conjunta supera los 1.300 hm³.

Este planteo, en la última reunión fue rechazado por los consejeros que representan a los regantes, que tienen la mitad de los votos. Por eso pasaron a un cuarto intermedio y recién el próximo martes o miércoles habría una definición. Mientras tanto el riego se mantendrá como hasta ahora. "Vamos a tener que analizar el caudal del río semana a semana para poder avanzar", aseguró López.