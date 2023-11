Panorama de incertidumbre es el que se vive a tan solo días del balotaje entre Massa y Milei, que definirá quién será el futuro presidente de Argentina. Desde las cadenas mayoristas de San Juan indicaron que si bien hay stock de productos actualmente, algunos proveedores nacionales no están tomando pedidos para reponer mercadería. Entienden que esto es una decisión de especulación por el resultado electoral del próximo domingo.

Carlos Icazati de América Mayorista, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que lo que se vive es algo parecido a la semana previa a las PASO del mes de agosto. “Las empresas proveedoras nuestras han dejado de levantar pedidos, por ende no está entrando mercadería actualmente”, comentó. Pero para la tranquilidad de los sanjuaninos, estos comercios se estoquearon con meses de anticipación, por lo que hay variedad de productos. El problema radica en la reposición de los mismos, ya que “los proveedores que tienen la mercadería, no la venden”.

Esta es una de las realidades, sumado a que en muchos casos hay demoras con la entrega de mercadería de productos de diversos rubros. Por el otro lado, Federico Busso, encargado de uno de los comercios de Cabral Mayorista, dialogó con este medio y también coincidió con Icazati con respecto al freno de los pedidos que hay por parte de los proveedores.

“El problema que tenemos es que muchos de los proveedores no quieren tomar los pedidos. Si bien se compra con anticipación, hay mucha especulación desde esa parte y no podemos reponer mercadería porque no los toman. Seguramente la semana que viene abran los pedidos, pero con precios nuevos”, aseguró el encargado.