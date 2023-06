El invierno parece anticiparse en San Juan y algunos departamentos comienzan a ser testigos de ello. En las redes sociales, pueden verse diferente contenidos de sanjuaninos que reflejan la presencia del frío extremo en diferentes zonas de la provincia, uno de ellos, los videos que muestran cómo se congela el agua en las acequias de Barreal, en Calingasta.

A través de TikTok, el usuario @pinogamesok, compartió una serie de videos en los que muestra cómo se congela el agua de las acequias de la localidad calingastina Barreal, durante una fría mañana. En las grabaciones, se observa como un hombre remueve la capa de hielo que recubre las cunetas y de ese modo el agua comienza a correr, pero al cabo de algunos segundos, vuelve a cambiar su estado, dejando una imagen espectacular.

Si bien en las últimas semanas el frío se hizo sentir en esta localidad del norte de San Juan, el estado del tiempo cambiaría drásticamente para los próximos días. Desde este jueves y hasta el domingo, se esperan temperaturas que variarán entre los 0º C y los 26º C y presencia de viento zonda durante todos esos días.

Es válido destacar que el agua se congela cuando alcanza una temperatura inferior a los 0º C y, aunque es cierto y es una temperatura que puede congelar, no es la única. El agua se puede enfriar bastante más antes de congelarse, es decir, pasar de estado líquido a sólido, adquiriendo de esta manera una forma de hielo. Concretamente, puede enfriarse hasta los -12,77° C. Por ello, los 0º C, deben ser considerados únicamente como una referencia más en la que el agua puede congelarse, pero en ningún caso como valor exclusivo.