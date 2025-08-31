La tormenta de Santa Rosa llegó a Pedernal con una nevada que sorprendió a los vecinos, mientras que en otras zonas de San Juan se registraron lluvias intensas y granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido sobre el fenómeno mediante una alerta amarilla, que indicaba precipitaciones para todo el fin de semana.

Los vecinos del departamento difundieron en redes sociales imágenes de Pedernal cubierto de blanco, con calles y techos nevados.

Publicidad

Casas y árboles quedaron cubiertos de nieve.(Foto: Gentileza/swdiario)

El sábado, la lluvia comenzó durante la madrugada y se mantuvo durante toda la jornada. Algunos departamentos también registraron granizo, aumentando los riesgos para viviendas y caminos.

Calles de Pedernal cubiertas por la nieve tras la Tormenta de Santa Rosa. (Foto: Gentileza/swdiario)

El pronóstico para el domingo indica que las lluvias continuarán, aunque con intensidad variable: serán más fuertes durante la mañana y la noche, con probabilidad de entre 40% y 70%, mientras que los vientos del sur podrían alcanzar ráfagas de 51 a 59 km/h. La temperatura se mantendrá baja, con mínima de 3°C y máxima que apenas llegará a 8°C, mientras que se espera una mejora del tiempo a partir del lunes.

Publicidad

La nevada sorprendió a los vecinos de Pedernal durante el temporal. (Foto: Gentileza/swdiario)

Pedernal vivió una intensa nevada por la tormenta. (Foto: Gentileza/swdiario)

Pese a la nevada, no hay evacuados en la zona. (Foto: Gentileza/swdiario)