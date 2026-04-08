La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo con la declaración de la escribana que certificó las escrituras de sus propiedades. Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, quien fue citada como testigo para aportar detalles sobre las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.

La notaria intervino en la compra del departamento en el barrio porteño de Caballito donde reside el funcionario, así como en la adquisición de una vivienda en un country bonaerense a nombre de su esposa. Ambas operaciones son eje de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades en los montos declarados y en los mecanismos de financiamiento.

Uno de los puntos que analiza la fiscalía es la operatoria utilizada para la compra del departamento, que habría sido escriturado por un valor inferior al de mercado y financiado en gran parte mediante una hipoteca privada otorgada por las propias vendedoras.

Además, se investigan posibles inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario, así como la trazabilidad de los fondos utilizados en estas operaciones. En ese contexto, el testimonio de la escribana resulta clave para reconstruir cómo se llevaron adelante las transacciones y qué documentación respaldó cada movimiento.

La causa, que tramita en el juzgado federal, busca establecer si las adquisiciones son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete o si podrían existir maniobras irregulares. La declaración de la escribana se suma a otras medidas de prueba que apuntan a esclarecer el origen y la estructura de las operaciones inmobiliarias investigadas.