Por las amenazas de tiroteo escolar se registró ausentismo en las aulas

Las escuelas de San Juan iniciaron este viernes 17 de abril con presencia policial en sus ingresos y alrededores, en el marco de un operativo preventivo dispuesto tras la circulación de amenazas de supuestos tiroteos en distintos establecimientos. La medida, coordinada entre el Ministerio de Educación y las fuerzas de seguridad, busca garantizar condiciones de tranquilidad y acompañar el normal desarrollo de la jornada escolar.

El despliegue se da en un contexto en el que este tipo de mensajes no solo impactó a nivel local, sino que forma parte de una serie de episodios similares registrados en distintas provincias del país. En la provincia, las advertencias aparecieron en paredes, puertas y redes sociales, lo que motivó la activación de protocolos y la intervención de autoridades.

Ausentismo y preocupación en las familias

Uno de los efectos más visibles de la situación fue el ausentismo parcial de estudiantes durante la jornada. En varios establecimientos, familias optaron por no enviar a sus hijos a clases ante la incertidumbre generada por los mensajes intimidatorios.

Desde las instituciones señalaron que, si bien la actividad escolar se desarrolla con normalidad, la preocupación es comprensible y está siendo abordada con comunicación directa y permanente con madres, padres y tutores. En particular, remarcaron la importancia de evitar la circulación de información no verificada, que puede amplificar el temor.

Charlas en las aulas y foco en la prevención

Como parte de la respuesta institucional, durante la jornada se llevan adelante espacios de diálogo en las aulas orientados a la prevención. Las actividades incluyen charlas sobre convivencia escolar, consecuencias de las amenazas y uso responsable de redes sociales.

El objetivo es brindar herramientas a los estudiantes para comprender el impacto de este tipo de իրավիճaciones, desalentar su reproducción y promover conductas responsables tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Además, se insiste en que cualquier mensaje o situación sospechosa debe ser comunicada de inmediato a las autoridades escolares o a las fuerzas de seguridad, reforzando la idea de corresponsabilidad en el cuidado de la comunidad educativa.

Un abordaje integral

El operativo en San Juan combina presencia preventiva, acompañamiento institucional y acciones pedagógicas. Desde el sistema educativo subrayan que la prioridad es sostener a la escuela como un espacio seguro, sin minimizar la situación pero evitando generar alarma innecesaria.