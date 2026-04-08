Por qué no hay que usar vinagre y bicarbonato para el inodoro

Los remedios de la abuela han ganado terreno en los últimos tiempos, impulsados por el afán de reducir el uso de productos químicos en el hogar. Sin embargo, no todas las prácticas heredadas son tan efectivas ni inofensivas como se cree. Un truco que combina vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar el inodoro se ha popularizado considerablemente, pero especialistas advierten que esta mezcla, lejos de ser beneficiosa, puede ocasionar daños significativos en las cañerías a largo plazo.

La reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio es visualmente impactante. Al entrar en contacto, ambos ingredientes generan una espuma efervescente que lleva a muchas personas a creer que la suciedad está desapareciendo como por arte de magia. No obstante, la química explica una realidad diferente. El vinagre es un ácido y el bicarbonato es una base o alcalino. Cuando se unen, se produce una reacción de neutralización cuyo resultado es acetato de sodio, un tipo de sal, y dióxido de carbono, el gas responsable de formar las burbujas. Al mezclarlos de esta manera, las propiedades desengrasantes del bicarbonato y las desinfectantes del vinagre se anulan mutuamente, obteniendo así un líquido con muy poco poder de limpieza.

Más allá de la ineficacia de la mezcla para limpiar, el verdadero problema radica en el daño que puede causar a las cañerías con el uso reiterado. Los plomeros señalan dos riesgos principales asociados a esta práctica. El primero es que la combinación puede generar una pasta residual que, al viajar por los desagües, se deposita en las paredes internas de los caños. El segundo y más grave es que, con el paso del tiempo, esos residuos se endurecen y actúan como un imán para otros desechos, lo que termina provocando atascos críticos y obstrucciones difíciles de reparar.

La clave para una limpieza eficaz y segura está en utilizar el vinagre y el bicarbonato por separado, aprovechando las cualidades que cada uno posee individualmente. El bicarbonato de sodio es ideal para exfoliar superficies sin rayarlas y para absorber los malos olores. Por su parte, la acidez del vinagre resulta muy efectiva para combatir el sarro, eliminar las manchas de cal y desinfectar áreas específicas. Para una limpieza profunda y segura del inodoro y otras superficies, se recomienda usar primero el bicarbonato para fregar y, luego de enjuagar bien, aplicar el vinagre para abrillantar o descalcificar. De esta manera, se obtienen los beneficios de ambos productos sin correr el riesgo de dañar las instalaciones ni generar obstrucciones costosas de reparar.