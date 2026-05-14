Presentaron el libro "Pocito, mi lugar en el mundo" en la Feria

En una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia, el intendente Fabian Aballay encabezó la inauguración de la tercera edición de la Feria del Libro Pocito 2026. Bajo el lema "Donde la cultura nos une", el Polideportivo Jesús Morales se transformó en el escenario ideal para la presentación de "Pocito, mi lugar en el mundo", una obra que busca poner en valor el ADN del departamento.

La publicación rescata relatos e imágenes inéditas de Pocito.

El libro propone un viaje por la historia de los principales barrios y villas pocitanas, desmenuzando incluso el origen de los nombres de las calles de Villa Aberastain. A través de sus páginas, el lector podrá encontrar relatos, imágenes inéditas y menciones a las familias que, con su esfuerzo, forjaron el crecimiento de la comuna.

Acceso digital y memoria colectiva

Una de las novedades de esta publicación es que estará disponible en formato digital. Mediante un enlace de consulta abierta, tanto estudiantes como investigadores y vecinos en general podrán acceder al material histórico.

"La educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad. Es parte de nuestra política de estado fomentar la cultura", remarcó Aballay durante el acto, donde estuvo acompañado por legisladores, autoridades del Concejo Deliberante y el cura párroco José Cardozo.

Esta presentación es solo el comienzo, ya que se proyecta como la primera de una serie de publicaciones destinadas a fortalecer la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones de pocitanos.

La Feria continúa hasta el viernes

El evento, que cuenta con entrada libre y gratuita, se extenderá hasta este viernes 15 de mayo, en horario de 9:00 a 20:00. Los visitantes no solo encontrarán stands de editoriales, sino también una nutrida agenda que incluye:

Talleres participativos y juegos didácticos.

Espectáculos de títeres e intervenciones literarias.

Presentaciones de escritores departamentales y provinciales.

Propuestas inclusivas y espacios de reflexión.

"En esta Feria van a confluir el autor con el lector, promocionando la lectura que es un hábito que no debemos perder nunca", concluyó el jefe comunal, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta de las letras.

El cronograma de la Feria del Libro en Pocito