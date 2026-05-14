Jueves 14 de Mayo
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Cuál es el material que reemplaza al mármol en las mesadas de la cocina

Las tendencias en diseño de interiores para 2026 marcan el retroceso del mármol tradicional en las cocinas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El mármol poco a poco empieza a perder su lugar en la cocina. (Imagen ilustrativa)

El mármol, históricamente asociado al lujo en las cocinas, comienza a perder terreno frente a nuevas opciones más prácticas y resistentes. En 2026, el material que gana protagonismo como reemplazo en las mesadas es el cuarzo, elegido por arquitectos y diseñadores por su durabilidad y versatilidad. 

El cuarzo de blanco mate es uno de los colores que mejor resaltan tu cocina. (Imagen ilustrativa)

A diferencia del mármol natural, el cuarzo es un material industrial compuesto por minerales y resinas que le otorgan una superficie no porosa. Esto evita la absorción de líquidos, reduce la posibilidad de manchas y lo convierte en una opción más higiénica para el uso diario en la cocina.

Otra de sus grandes ventajas es la resistencia. El cuarzo soporta mejor los golpes, rayaduras y el desgaste cotidiano, lo que lo hace ideal para espacios de uso intensivo. Además, no requiere sellados periódicos ni cuidados especiales, a diferencia del mármol, que necesita mantenimiento constante para conservar su apariencia.

En términos estéticos, el cuarzo ofrece una amplia variedad de diseños, colores y terminaciones. Puede imitar piedras naturales como el mármol o el granito, pero también permite lograr acabados más uniformes, modernos y minimalistas, en línea con las tendencias actuales en interiorismo.

El mármol, por su parte, presenta limitaciones que explican su retroceso. Al ser una piedra porosa, puede deteriorarse con productos ácidos y mancharse con facilidad, lo que lo vuelve menos práctico para el uso cotidiano en cocinas familiares.

Los especialistas destacan que el cambio de tendencia responde a una búsqueda de equilibrio entre diseño y funcionalidad. Hoy, los usuarios priorizan materiales que no solo sean estéticos, sino también duraderos, fáciles de limpiar y adaptables a distintos estilos.

En Argentina, el uso de mesadas de cuarzo viene creciendo en los últimos años, especialmente en proyectos nuevos y remodelaciones. La combinación de resistencia, bajo mantenimiento y estética moderna lo posiciona como el material estrella para las cocinas actuales.

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