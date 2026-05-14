El mármol, históricamente asociado al lujo en las cocinas, comienza a perder terreno frente a nuevas opciones más prácticas y resistentes. En 2026, el material que gana protagonismo como reemplazo en las mesadas es el cuarzo, elegido por arquitectos y diseñadores por su durabilidad y versatilidad.

El cuarzo de blanco mate es uno de los colores que mejor resaltan tu cocina. (Imagen ilustrativa)

A diferencia del mármol natural, el cuarzo es un material industrial compuesto por minerales y resinas que le otorgan una superficie no porosa. Esto evita la absorción de líquidos, reduce la posibilidad de manchas y lo convierte en una opción más higiénica para el uso diario en la cocina.

Otra de sus grandes ventajas es la resistencia. El cuarzo soporta mejor los golpes, rayaduras y el desgaste cotidiano, lo que lo hace ideal para espacios de uso intensivo. Además, no requiere sellados periódicos ni cuidados especiales, a diferencia del mármol, que necesita mantenimiento constante para conservar su apariencia.

En términos estéticos, el cuarzo ofrece una amplia variedad de diseños, colores y terminaciones. Puede imitar piedras naturales como el mármol o el granito, pero también permite lograr acabados más uniformes, modernos y minimalistas, en línea con las tendencias actuales en interiorismo.

El mármol, por su parte, presenta limitaciones que explican su retroceso. Al ser una piedra porosa, puede deteriorarse con productos ácidos y mancharse con facilidad, lo que lo vuelve menos práctico para el uso cotidiano en cocinas familiares.

Los especialistas destacan que el cambio de tendencia responde a una búsqueda de equilibrio entre diseño y funcionalidad. Hoy, los usuarios priorizan materiales que no solo sean estéticos, sino también duraderos, fáciles de limpiar y adaptables a distintos estilos.

En Argentina, el uso de mesadas de cuarzo viene creciendo en los últimos años, especialmente en proyectos nuevos y remodelaciones. La combinación de resistencia, bajo mantenimiento y estética moderna lo posiciona como el material estrella para las cocinas actuales.