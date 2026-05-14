El Fondo Monetario Internacional confirmó este jueves que la próxima semana tratará la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina y que, en caso de aprobación, se destrabará un nuevo desembolso de US$1000 millones para el país.

La confirmación llegó de parte de la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington. “Después de la aprobación, un desembolso de US$1000 millones se va a producir”, aseguró la funcionaria al referirse a la reunión que mantendrá el Directorio Ejecutivo del Fondo.

El tratamiento corresponde a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, EFF, firmado entre el organismo y el gobierno argentino. El staff técnico del FMI ya había alcanzado un acuerdo con las autoridades nacionales a mediados de abril, por lo que ahora resta el aval político del board.

Desde el organismo destacaron nuevamente el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Kozack aseguró que el programa “continúa arrojando resultados importantes” y remarcó el “compromiso firme e inquebrantable” del Gobierno con el equilibrio fiscal.

Además, el FMI valoró la desaceleración de la inflación, la reducción del riesgo país y la reciente mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Fitch Ratings. Según Kozack, esas señales ayudan a “restablecer la confianza y la estabilidad macroeconómica” y buscan facilitar un regreso sostenible del país a los mercados internacionales de crédito.

El desembolso de US$1000 millones llega en un momento clave para el Gobierno, que en las últimas semanas debió afrontar vencimientos con el propio organismo. A fines de abril, la Argentina pagó cerca de US$800 millones en intereses mientras esperaba justamente la aprobación de esta revisión.

Aunque el FMI evitó dar una fecha exacta para la reunión del Directorio, distintas fuentes estiman que se concretará antes de fin de mes. Una vez aprobada la revisión, el dinero ingresará automáticamente a las reservas del Banco Central.

El respaldo del organismo internacional representa además un fuerte apoyo político y financiero para la administración libertaria, que busca consolidar su programa de ajuste fiscal, estabilización monetaria y apertura económica en medio de un escenario todavía marcado por la caída del consumo y la tensión social.