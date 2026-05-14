En un encuentro que mantuvo en vilo a los mercados internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, lograron puntos de coincidencia estratégicos durante la cumbre bilateral en Beijing. Según informó la Casa Blanca, ambos mandatarios acordaron que Irán no debe poseer armas nucleares y destacaron la necesidad imperiosa de reabrir el estrecho de Ormuz.

La apertura de esta vía marítima es considerada clave para el tráfico global de hidrocarburos. En el documento oficial, se detalla que China se opone firmemente a la militarización del estrecho y a cualquier intento de imponer peajes o derechos de paso, garantizando así el flujo energético mundial sin restricciones.

Acuerdo por el crudo y el agro

Uno de los puntos más destacados para la economía estadounidense fue el interés manifiesto de Xi Jinping por incrementar las compras de crudo norteamericano. Esta jugada le permitiría a la potencia asiática reducir su dependencia del petróleo proveniente del Golfo Pérsico, al tiempo que equilibra la balanza comercial con Washington.

Además, la reunión incluyó compromisos para aumentar la compra de productos agrícolas y aviones de pasajeros por parte de China, ampliar el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses, cooperar en la reducción del flujo de precursores de fentanilo y crear un comité bilateral para gestionar diferencias y evitar nuevas guerras arancelarias.

La sombra de Taiwán

Pese a los avances económicos, la tensión no desapareció de la mesa. Mientras el informe de la Casa Blanca omitió el tema, los reportes chinos aseguraron que Xi Jinping puso especial énfasis en Taiwán. El líder chino advirtió que la relación entre ambas potencias depende directamente de cómo se gestione el futuro de la isla, centro neurálgico de la fabricación de los chips más avanzados del planeta.

Con la presencia de importantes CEOs de compañías norteamericanas, la cumbre cerró con un clima de cooperación necesaria, aunque con las diferencias territoriales aún latentes bajo la superficie de los acuerdos comerciales.