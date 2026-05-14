Jorge Rial amenazó a una conductora de América y estalló el escándalo

Jorge Rial decidió romper el silencio para opinar sobre los cambios drásticos en la programación de América TV. Durante su intervención en Puro Show, el periodista no se guardó nada sobre el final del ciclo de Karina Mazzocco y describió un panorama desolador dentro de la emisora.

Con honestidad, el conductor aseguró que "Hay un clima hostil en América, una compañera se puso feliz porque rajaron a otra", dejando en evidencia las grietas que existen entre las figuras del canal.

A pesar de que Rial mantiene una relación tensa con el equipo de Mazzocco, aclaró que no celebra la situación laboral de sus colegas. El conflicto se remonta a 2023, cuando su hija Morena Rial lo llamó mafioso en el piso de A la tarde junto a Luis Ventura.

Al recordar ese episodio que profundizó su crisis familiar, Rial admitió que "Sí, fueron duros conmigo y trataron el tema de Morena de una manera muy cruel",. Sin embargo, separó los rencores personales de la realidad laboral y explicó que "No me gusta que la gente se quede sin laburo y tengo gente amiga en esa producción, no me pone contento que se queden sin trabajo".

El periodista reveló que la decisión de las autoridades no fue una sorpresa total en el ambiente mediático. Según sus palabras, "Hace tiempo que quieren levantar ese programa, yo me enteré 48 horas antes. No dije nada porque no le encuentro sentido". En medio de esta reestructuración, Rial aprovechó para dejar una reflexión sobre las formas de terminar un ciclo profesional, lanzando que "Igual, siempre es más digno irte que que te rajen".

La parte más picante de su relato fue dirigida hacia Mariana Fabbiani y la continuidad de su programa. Mirando las métricas actuales de audiencia, el conductor fue lapidario y advirtió que "Si agarramos los números, Fabbiani puede ser la próxima, entonces no se rían".

Finalmente, con una cuota de ironía sobre el vínculo de la conductora con el productor Mariano Chihade, concluyó que "Pero no creo que el productor de ese programa se atreva a levantarla de América, ¿sabés el quilombo que tiene en la casa después?".