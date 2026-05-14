La confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel

Pilar Smith respira aliviada después de atravesar un largo camino de cuidados médicos. La periodista de espectáculos compartió su experiencia tras someterse a una intervención para extirpar un carcinoma, marcando lo que ella considera el cierre de una etapa difícil.

Al hablar sobre su estado actual, fue contundente y afirmó que "Cerré un ciclo y estoy sana". Esta no fue su primera batalla contra la enfermedad, ya que su historial clínico incluye varios episodios previos que la mantuvieron en alerta constante.

Al recordar su trayectoria, Pilar detalló que "Tuve melanoma hace dos años, que lo agarré a tiempo, así que me curé". Sin embargo, las complicaciones en su piel habían comenzado mucho antes. "Tuve carcinomas hace 10 años, me los saqué y ahora me había aparecido otro y ayer me operé", explicó con sinceridad sobre la recurrencia de estas afecciones.

La cirugía se llevó a cabo en la clínica Alexander Fleming y estuvo a cargo del doctor Abel González, a quien la comunicadora describió como una eminencia. Según su relato, "Me operó el doctor González, que es un cirujano que es una eminencia. Prácticamente me va a quedar una cicatriz muy pequeña en el costado de la nariz".

La recuperación inmediata la obligó a modificar su imagen frente a las cámaras por unos días. Pilar comentó que "Ayer estuve en LAM con anteojos. Hoy creo que también voy a estar con ellos, pero ya está". Esta medida estética no opacó su alegría por los resultados obtenidos, sintiendo que finalmente dejó atrás las preocupaciones constantes. "Así que es el fin de todo este tema mío con la piel. Ya tengo la piel sana, ya estoy 100 por ciento sana. Así que super bien", celebró con entusiasmo.

Pilar también se tomó el tiempo para explicar las diferencias técnicas de lo que le tocó enfrentar. Según sus palabras, "El carcinoma es un tipo de cáncer de piel que te lo tenés que sacar y listo. Digo, no va a ganglios como el melanoma, que igualmente en mi caso, gracias a Dios, tampoco fue a ganglios porque lo agarré a tiempo".

Esta distinción técnica subraya la importancia de la detección temprana que ella misma experimentó. "Así que estoy feliz. Estoy feliz porque cerré un ciclo. Venía estos últimos años con estos temas y ya está. Ya me saqué este último carcinoma que tenía", reiteró.

La periodista vincula estas patologías con su exposición solar pasada y su tipo de piel. Al respecto, dejó un mensaje preventivo muy claro para la sociedad. "El mensaje para toda la gente es protegerse del sol, más los que somos blancos, los que hemos tomado mucho sol en algún momento de la vida o cama solar. Es importante que toda la gente se controle lunares y la piel dos veces por año, porque si uno agarra a tiempo estas cosas, como hice yo, es algo llevadero que no te trae problemas", recomendó.

También advirtió que el descuido puede ser peligroso, señalando que "Ahora, la gente que se deja estar después puede encontrarse con un panorama que es irreversible. Pero bueno, no es mi caso".

Actualmente, Pilar atraviesa un gran momento profesional repartida entre la televisión y la radio. "Así que estoy feliz, contenta, sana, en el mejor momento, en LAM, feliz con Ángel, en radio La Red, todas las mañanas con Toti Pasman. Así que súper bien", aseguró sobre su presente laboral.

Para ella, compartir su historia tiene un fin solidario que trasciende lo personal. "Estas notas están buenísimas porque repercuten mucho en la gente y ayudamos, así que eso es lo que más me gusta de todo esto que me pasa, dar mi mensaje y poder ayudar a otros", concluyó con satisfacción.