La cruda confesión de Eva Bargiela sobre su hijo: "Me puse a llorar"

Eva Bargiela mostró su costado más vulnerable durante una charla en el programa de stream Alguien le avise. Mientras compartía el espacio con sus compañeros, la modelo se permitió profundizar en cómo la maternidad cambió su forma de ver la vida y el paso de los años. El disparador de su angustia fue un pensamiento recurrente sobre Faustino, el hijo que tiene junto a Gianluca Simeone.

Con los ojos llenos de lágrimas, la invitada relató que "El otro día me puse a llorar porque me di cuenta que cuando Faustino sea viejo, yo no voy a estar para ayudarlo. Cuando sea un viejito con bastón yo no voy a poder estar con él". Esta confesión movilizó al resto de los integrantes del ciclo, quienes escucharon con atención la preocupación de la madre primeriza sobre un futuro lejano.

Lejos de ocultar su sensibilidad, Eva admitió que este tipo de reflexiones sobre la finitud y el cuidado de su pequeño le generan un nudo en la garganta. Al respecto, ella señaló que "Les juro que me dan ganas de llorar otra vez, es triste. Ya estoy sufriendo por algo que va a pasar en 80 años". Es evidente que el vínculo con su hijo despertó en ella temores y pensamientos completamente nuevos que antes no existían.

Ante la sinceridad de su compañera, Sofi Jujuy intentó ofrecerle una mirada más esperanzadora y centrada en el valor del día a día. La panelista le dijo que "Está bueno que tengas conciencia y registro de hoy para en tu presente darle todo el amor que puedas, acompañarlo, ayudarlo, estar ahí cuando te necesite, pero es una realidad lo que decís". Con estas palabras, el programa cerró un momento de profunda conexión humana y honestidad total sobre los miedos de la crianza.