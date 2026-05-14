En un escenario de reconfiguración para el peronismo opositor, el exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, lanzó una fuerte definición que marca su hoja de ruta hacia las elecciones de 2027. En declaraciones recientes, el dirigente sanjuanino ratificó su intención de ser precandidato a Presidente y fue tajante al señalar que nadie tiene el "dedo" asegurado.

“Ni Axel Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural; la única forma de definirlo es con el voto popular”, sentenció Uñac, en una entrevista con Infobae, marcando distancia de cualquier acuerdo de cúpula o bendición de Cristina Kirchner.

El pedido de internas abiertas

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de las PASO a nivel nacional, Uñac ya presentó una carta formal ante el Partido Justicialista (PJ) solicitando que se activen mecanismos de internas abiertas partidarias. Según el sanjuanino, el peronismo necesita legitimar sus nuevos liderazgos de cara a la sociedad.

“¿Por qué vas a excluir a quienes son simpatizantes peronistas pero no están afiliados? La manera más democrática es la expresión del afiliado y del interesado en ser parte de esta interna”, explicó.

Para el exmandatario provincial, la apertura del padrón permitiría que no solo los militantes registrados, sino también los ciudadanos independientes que simpatizan con el espacio, puedan elegir quién representará al bloque opositor.

El desafío del Conurbano

Uñac reconoció que uno de sus mayores obstáculos en la carrera presidencial es el nivel de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense, territorio donde Kicillof pisa fuerte.

Sin embargo, se mostró confiado en su estrategia: “Mi principal problema es el desconocimiento, pero tengo la decisión y el tiempo suficiente para visitar el país de punta a punta. Y es lo que pretendo hacer”, resumió.

Con este movimiento, el sanjuanino busca nacionalizar su figura y presionar por una democratización interna que, según sus palabras, es la única vía para que el peronismo vuelva a ser competitivo a nivel federal.