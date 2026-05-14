Una mañana de horror se vivió este jueves en el barrio porteño de Almagro. Alrededor de las 10:00, un fatal accidente terminó con la vida de un hombre de 73 años dentro de una gomería ubicada sobre la Avenida Córdoba, entre las calles Billinghurst y Mario Bravo.

Por causas que la Justicia intenta establecer, el pesado portón de hierro del establecimiento se desprendió de sus guías y cayó directamente sobre la víctima, que se encontraba en el interior del local en ese preciso momento.

Operativo y desesperación

Tras el alerta al 911, los Bomberos de la Ciudad arribaron de urgencia al comercio. Los efectivos trabajaron rápidamente para remover la estructura metálica y rescatar al hombre que había quedado atrapado debajo.

Una vez liberado, personal del SAME inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese a los denodados esfuerzos de los profesionales médicos, se terminó constatando el fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas por el aplastamiento.

Investigación en curso

Pasadas las 10:30, la Policía de la Ciudad inició un riguroso operativo de peritaje en la zona. El tránsito en la Avenida Córdoba fue interrumpido totalmente entre Billinghurst y Mario Bravo para facilitar las tareas de la Unidad Criminalística.

Los peritos buscan determinar si el portón presentaba fallas en su mantenimiento, si hubo una mala maniobra al intentar abrirlo o si cedió por un problema estructural previo. Por el momento, la identidad del fallecido no ha sido difundida a la espera de notificar a sus familiares.