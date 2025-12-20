El Banco Mundial informó este viernes que su directorio aprobó un préstamo de US$300 millones para la Argentina, destinado a sostener y mejorar los subsidios al gas en el país con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético.

El crédito, que estará disponible con una tasa variable y se reembolsará en un plazo de 32 años tras un período de gracia de siete años, se suma al proyecto denominado “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que ya había impulsado mejoras en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y posibilitado la reclasificación de 1,2 millones de hogares.

Según el Banco Mundial, la financiación permitirá optimizar el alcance de los subsidios al gas para que lleguen a quienes más lo necesitan, especialmente a hogares de bajos ingresos y a quienes dependen del gas envasado en regiones sin acceso a red. También busca simplificar, armonizar y modernizar los esquemas de subsidios, lo cual podría mejorar la eficiencia del sistema y facilitar el acceso de nuevos beneficiarios.

“La asistencia apunta a que los subsidios sean más equitativos y estén mejor adaptados a los patrones de consumo de energía de los hogares”, señaló Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, en el comunicado oficial del organismo.

Esta operación se enmarca en los esfuerzos del Gobierno argentino por ajustar y focalizar la política de subsidios energéticos tras la implementación de un nuevo esquema de clasificación de usuarios, que busca reducir distorsiones y destinar los recursos públicos de manera más eficiente.

El financiamiento contempla la atención tanto de usuarios de gas de red como de gas envasado, extendiendo la cobertura y reforzando mecanismos para que los subsidios lleguen a las poblaciones más expuestas a dificultades para afrontar costos energéticos elevados.

El anuncio se produce en un contexto de debate sobre la reforma de los subsidios a la energía y la búsqueda de mecanismos que permitan equilibrar la protección social con la sostenibilidad económica, especialmente frente a los desafíos fiscales que enfrenta el país.