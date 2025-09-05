El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, procesó sin prisión preventiva a Thiago Florentín, el joven de 22 años acusado de arrojar piedras contra el presidente Javier Milei durante una caravana realizada la semana pasada en ese distrito bonaerense.

Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), fue identificado en videos y señalado por la organización, que exigió su liberación. Como parte de la resolución judicial, el acusado deberá cumplir normas de conducta que incluyen no generar actos de violencia en los lugares a los que asista. En caso de incumplimiento, quedará nuevamente detenido.

Además, el magistrado dispuso un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando Milei encabezaba una caravana en Lomas de Zamora junto a su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. Manifestantes opositores se acercaron a la comitiva y arrojaron objetos contra el vehículo presidencial. El incidente obligó a evacuar al mandatario y a parte de su equipo por motivos de seguridad.

Durante los disturbios, otras dos personas habían sido detenidas y luego liberadas, mientras que Florentín permaneció bajo arresto hasta que se resolvió su situación procesal.

La causa quedó caratulada como “atentado a la autoridad” y tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora.