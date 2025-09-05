Política > Ataque en Lomas
Procesaron al joven acusado de arrojar piedras al presidente Javier Milei
POR REDACCIÓN
El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, procesó sin prisión preventiva a Thiago Florentín, el joven de 22 años acusado de arrojar piedras contra el presidente Javier Milei durante una caravana realizada la semana pasada en ese distrito bonaerense.
Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), fue identificado en videos y señalado por la organización, que exigió su liberación. Como parte de la resolución judicial, el acusado deberá cumplir normas de conducta que incluyen no generar actos de violencia en los lugares a los que asista. En caso de incumplimiento, quedará nuevamente detenido.
Además, el magistrado dispuso un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes.
El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando Milei encabezaba una caravana en Lomas de Zamora junto a su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. Manifestantes opositores se acercaron a la comitiva y arrojaron objetos contra el vehículo presidencial. El incidente obligó a evacuar al mandatario y a parte de su equipo por motivos de seguridad.
Durante los disturbios, otras dos personas habían sido detenidas y luego liberadas, mientras que Florentín permaneció bajo arresto hasta que se resolvió su situación procesal.
La causa quedó caratulada como “atentado a la autoridad” y tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.
La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.