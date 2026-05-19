El próximo sábado 23 de mayo, el Mercado Concentrador de Rawson se convertirá en el epicentro de la producción local con la realización de la Feria Agroproductiva "Edición Patria". De 7:00 a 12:00 horas, la jornada promete combinar lo mejor de la tierra sanjuanina con gastronomía típica, espectáculos y servicios para la comunidad.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se desarrolla de manera conjunta con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. En esta oportunidad, más de 60 productores locales ofrecerán de forma directa frutas, verduras y productos regionales, eliminando intermediarios y garantizando precios accesibles para las familias.

Tradición y cocina en vivo

Uno de los puntos altos del evento será la participación del reconocido chef sanjuanino Mauricio Barón, quien realizará una demostración de cocina en vivo. Barón preparará las clásicas sopaipillas con miel y pastelitos de membrillo, buscando promocionar el IX Concurso Provincial de Membrillo Rubio y la Semana de la Miel Sanjuanina, dos hitos del calendario productivo provincial.

Homenaje al sector hortícola

En el marco del Día del Horticultor, la feria servirá de escenario para un acto de reconocimiento. La Sociedad de Chacareros y el Ministerio distinguirán a los asociados más jóvenes, con el objetivo de fomentar el recambio generacional y destacar el esfuerzo de quienes mantienen viva la actividad agrícola en San Juan.

Salud y prevención

El evento contará también con la presencia del Ministerio de Salud, que dispondrá de stands informativos y personal del Vacunatorio Central para que los asistentes puedan actualizar de forma gratuita el Calendario Nacional de Vacunación. Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos llevará adelante una campaña invernal enfocada en el cuidado de los cítricos.

Con esta propuesta, la Feria Agroproductiva no solo busca fortalecer la economía regional, sino también celebrar las tradiciones argentinas en una mañana de encuentro comunitario en el corazón de Rawson.