El motivo por el que a Shakira le dieron 64 millones de euros desde España

Shakira acaba de cerrar un capítulo amargo con la justicia de España al obtener un fallo favorable que obliga al Estado a reintegrarle más de 55 millones de euros, monto que supera los 64 millones de dólares.

La Audiencia Nacional tomó esta determinación al anular una liquidación fiscal correspondiente al ejercicio de 2011. Según los magistrados, el reintegro debe incluir el pago de impuestos sobre la renta y el patrimonio, además de las multas por infracciones muy graves y los intereses legales generados.

El conflicto central giraba en torno a la residencia de la artista mientras estaba en pareja con Gerard Piqué. Mientras la Hacienda española sostenía que ella ya era residente en el país, la cantante siempre afirmó que su mudanza definitiva a Barcelona recién ocurrió a finales de 2014.

Finalmente, la justicia concluyó que la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España más de 183 días durante aquel año en discusión. Tras conocer la noticia, la estrella se descargó mediante un comunicado donde aseguró que "Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto".