La expectativa crece en el fútbol argentino. El próximo domingo 24 de mayo, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de la gran final del Torneo Apertura 2026. River Plate, que llega tras vencer por la mínima a Rosario Central, se medirá ante el sorprendente Belgrano, que viene de dejar en el camino a Argentinos Juniors en una infartante definición por penales.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminó con el misterio y designó a las autoridades para impartir justicia. El elegido para dirigir el encuentro decisivo es Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por un equipo de experiencia en encuentros de esta magnitud.

La terna completa

Falcón Pérez tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Por su parte, la tecnología estará a cargo de Leandro Rey Hilfer en el VAR, con la asistencia de Salomé Di Iorio en el AVAR. El cuarto árbitro designado es Luis Lobo Medina, completando un cuerpo arbitral de elite para un partido que promete ser histórico.

Reglamento y premios en juego

El encuentro comenzará a las 15:30 y contará con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium. A diferencia de las instancias anteriores, el reglamento para la final contempla que, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15). De persistir la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

El equipo que logre alzarse con el trofeo no solo sumará una estrella a su escudo; también sellará su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y obtendrá el derecho a jugar el Trofeo de Campeones a fin de año, una vez finalizado el Mundial.

Un escenario con recuerdos millonarios

El Kempes vuelve a recibir una final nacional tras dos años. La última vez fue en marzo de 2024, cuando River venció a Estudiantes por la Supercopa Argentina. Aquella tarde, el conjunto de Núñez dio vuelta el partido para festejar en tierras cordobesas, un antecedente que ilusiona a los hinchas de la banda roja, aunque el "Pirata" jugará prácticamente en su casa.