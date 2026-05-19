San Juan comenzará a vivir la previa de la próxima cita máxima del fútbol con el lanzamiento de “La Caravana del Mundial”, una iniciativa impulsada por Grupo Huarpe que recorrerá el Parque de Mayo y las inmediaciones del Teatro del Bicentenario. La propuesta se desarrollará todos los domingos, de 16 a 19 horas, desde este 24 de mayo hasta el 7 de junio, con una consigna central: transformar el entusiasmo deportivo en ayuda concreta para comunidades que lo necesitan.

En esta oportunidad, el Grupo Boomerang, ligado a la empresa de viajes Yafar Destinos, se suma como colaborador estratégico para canalizar las donaciones. Jorge Bellino, integrante del grupo, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de la invitación y detalló la logística para los asistentes:

“Ese día vamos a estar con un stand recibiendo alimentos no perecederos, juguetes nuevos en lo posible y útiles escolares, que servirá para las escuelitas donde vamos a estar visitando”.

Jorge Abelino - Integrante de Grupo Boomerang

Asistencia para las escuelas de las sierras

El objetivo solidario está puesto en dos instituciones de difícil acceso en Valle Fértil: las escuelas Marco Antonio Narváez (Sierras de Elizondo) y Buenaventura Collado (Sierras de Rivero). Según Bellino, tras 14 años de trabajo social ininterrumpido, han identificado carencias críticas que los vecinos pueden ayudar a paliar.

“Lo más dificultoso en esas escuelas son los útiles escolares, cuadernos también, zapatillas, guardapolvos. Eso sería lo de más utilidad aparte de algún juguete”, explicó el referente sobre las principales necesidades detectadas.

La trayectoria del Grupo Boomerang, compuesto por unas 25 personas, respalda esta movida que busca unir a la familia, las empresas y los amigos. “Desde los 14 años que llevamos siempre se acercan los amigos, la familia, las empresas, que es muy importante. Y a llevar esta trayectoria de varios años, se suman con más confianza”, señaló Bellino, quien además adelantó que tienen previstos festejos para el Día del Niño en Huerta de Huacho y Astica para los meses de agosto y septiembre.

Entretenimiento y color mundialista

Para quienes se acerquen al Parque de Mayo este domingo, la jornada ofrecerá el colectivo mundialista de la empresa 20 de Junio, animadores, música y actividades recreativas como trivias sobre los mundiales e intercambio de figuritas. Cada tarde será registrada para el programa especial “Previa del Mundial” de Huarpe TV.

“La expectativa es muy buena, ya que el mundial vivimos en un país futbolero, fanáticos todos, así que también invitamos a toda la gente que se acerque los domingos a la caravana y que lleve una donación para las escuelitas”, concluyó Bellino.

Para aquellos que deseen colaborar pero no puedan asistir al evento, la organización puso a disposición sus redes sociales bajo el nombre de Grupo Boomerang para coordinar la entrega de donaciones de manera directa.