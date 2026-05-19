Wanda Nara reveló la verdad de su separación de Martín Migueles

La gran noche de la televisión argentina tuvo a Wanda Nara como una de sus máximas protagonistas durante la entrega de los premios Martín Fierro 2026. Más allá de su triunfo como mejor conductora por su labor en MasterChef Celebrity, la atención se centró en su presente sentimental tras las versiones de un acercamiento con Martín Migueles.

Los rumores cobraron fuerza el fin de semana por una imagen que subió su hijo Benedicto López, donde se veía al empresario compartiendo una mesa con figuritas del Mundial junto a la familia.

Sin embargo, la mediática aprovechó su paso por la alfombra roja para cortar con las especulaciones de raíz. Al ser consultada sobre su situación actual, la empresaria fue tajante y aseguró "No, estoy sola" mientras caminaba frente a los cronistas. Esta declaración reafirma su postura luego de haber contado hace poco que ya llevaba un mes separada oficialmente.

El interés por este distanciamiento también tiene un trasfondo legal importante. El periodista Pepe Ochoa le consultó directamente si le generaba inquietud la realidad judicial de su expareja preguntándole "¿Te preocupa lo de Martín?", a lo que ella contestó "No, no, no me preocupa" con una sonrisa relajada. Cabe destacar que Migueles enfrenta investigaciones por supuestas maniobras financieras, cobro de coimas en importaciones y otras estafas millonarias.

Desde su entorno cercano, la abogada Ana Rosenfeld dio detalles sobre cómo se gestó esta decisión de tomar distancia para priorizar la claridad judicial. Según la letrada, la comunicación entre ellos existió y "Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia" respecto a las acusaciones.

Mientras el proceso legal sigue su curso por carriles separados, Wanda se muestra enfocada en su carrera profesional tras su reciente paso por Uruguay. En tierras uruguayas estuvo filmando una película donde se la vinculó con Agustín Bernasconi, aunque ella mantuvo el silencio y el actor lo negó luego de varios posteos en redes.