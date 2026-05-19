La inseguridad volvió a golpear este martes en San Juan y tuvo como escenario la sede donde funciona el Grupo Huarpe en Capital. Un delincuente ingresó al edificio aprovechando un acceso trasero que había quedado abierto por tareas de mantenimiento y, en cuestión de segundos, robó un teléfono celular perteneciente a una trabajadora de la empresa.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el ladrón merodeó previamente la zona y estudió los movimientos del personal que ingresaba y salía por la puerta trasera antes de concretar el robo.

El ladrón merodeó la zona antes de entrar. (Foto captura de video)

En las imágenes se observa cómo el sujeto entra rápidamente por la parte de atrás de la casa, se dirige hacia la cocina (donde había pertenencias personales de los empleados) y revisa un bolso hasta encontrar un celular. Luego escapó por el mismo lugar por el que había ingresado. Todo ocurrió en aproximadamente un minuto.

La trabajadora advirtió la falta de su teléfono poco después y, al revisar las cámaras junto a otros empleados, lograron identificar al sospechoso. El hombre llevaba puesta una gorra negra, campera azul con mangas amarillas, pantalón jogging oscuro y una mochila azul.

Además, uno de los trabajadores aseguró haberlo visto minutos antes intentando vender medias en el lugar, por lo que sospechan que se trataría de un vendedor ambulante que utilizó esa excusa para observar los movimientos dentro del edificio.

Tras el robo, la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta. En paralelo, desde la empresa difundieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al delincuente y alertar a otros vecinos y comerciantes de la zona.