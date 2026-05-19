El repudiable comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal: "Dejá de comer"

La velada de los premios Martín Fierro 2026 regaló momentos de mucha emoción, pero también situaciones que generaron un fuerte malestar. Mientras Telefe mostraba la intimidad de las mesas de los famosos, Santiago del Moro protagonizó un episodio que no pasó inadvertido. Al notar que Laura Ubfal estaba cenando, el conductor decidió lanzar una humorada que terminó siendo calificada como una falta de respeto.

"Laura, dejá de comer que lo perdemos todo esta noche" lanzó Del Moro en plena transmisión. La periodista quedó atónita ante la salida del conductor, aunque reaccionó con naturalidad para salvar el momento. "Estoy probando" contestó ella con una sonrisa, mientras el clima en su mesa se volvía visiblemente tenso por unos segundos.

El repudio en las plataformas digitales fue inmediato y se convirtió en un espacio de cancelación para el animador. Muchos usuarios pusieron en duda su capacidad profesional con frases como "Qué vergüenza por dios" o "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?". Otros comentarios fueron más allá y señalaron que estuvo "Re desubicado como conductor" durante la gala.

La ola de críticas incluyó términos muy duros contra su persona, tildándolo de "Un ordinario", "Siempre tan desubidado" y "Muy maleducado". Algunos espectadores incluso vincularon su actitud con rencores pasados afirmando que "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia". Este cruce expuso comportamientos que, según la mirada del público actual, ya no deberían tener espacio en la pantalla chica.