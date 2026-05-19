Putin llegó a China para sellar su alianza con Xi Jinping tras la visita de Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó este martes en la capital china en un viaje que busca reafirmar que la asociación estratégica entre Moscú y Beijing es "inquebrantable". El encuentro se produce en un clima de alta tensión geopolítica, apenas días después de que Donald Trump concluyera una visita histórica a China buscando estabilizar los lazos con Washington.

Para el Kremlin, esta cumbre es vital para demostrar que la relación personal entre Putin y Xi Jinping, quienes se llaman mutuamente "viejos amigos", no se ha visto alterada por los recientes movimientos diplomáticos del mandatario estadounidense. "Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal", aseguró Putin en un mensaje previo, intentando bajar el tono de confrontación directa con Occidente.

Economía y guerra en la agenda

Desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, la dependencia de Rusia hacia la economía china se ha profundizado notablemente. Hoy, Beijing es el principal comprador del petróleo ruso sancionado, un flujo de divisas clave para sostener el esfuerzo bélico del Kremlin. La preocupación de Moscú radica en los recientes anuncios de Trump, quien aseguró que China acordó comprar petróleo estadounidense, lo que podría competir con las exportaciones rusas.

Durante las reuniones, los líderes intercambiaron cartas celebrando los 30 años de su asociación estratégica. Xi remarcó que la cooperación bilateral se ha consolidado continuamente, mientras que Putin subrayó que las relaciones alcanzaron un nivel "sin precedentes".

El factor Trump y el tablero global

Analistas internacionales sostienen que Putin llega a China buscando conocer de primera mano los detalles de la cumbre Xi-Trump. La falta de avances concretos del mandatario republicano respecto al conflicto en Ucrania es vista con alivio en Moscú, ya que no hubo acuerdos que afecten directamente los intereses rusos en la región.

Sin embargo, el escenario en Medio Oriente plantea diferencias. Mientras China necesita rutas marítimas seguras y abiertas para su comercio global, Rusia ha sacado provecho de la inestabilidad en zonas de conflicto. En ese sentido, Putin buscará alinear posturas para evitar fisuras en un bloque que hoy se presenta como el contrapeso principal a la influencia de los Estados Unidos en el siglo XXI.