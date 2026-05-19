Evangelina Anderson y su frío gesto con Ian Lucas en los Martín Fierro

La ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 tuvo un momento de muchísima tensión que puso un manto de incomodidad sobre la alegría de uno de los ganadores. Se trata del reencuentro fallido entre Evangelina Anderson e Ian Lucas durante la gran fiesta de la televisión argentina.

El joven oriundo de Banfield se quedó con la estatuilla a Mejor Revelación por su gran desempeño en MasterChef Celebrity donde logró consagrarse como el gran triunfador del ciclo de Telefe.

Al subir a recibir su premio el youtuber se mostró sumamente agradecido por la oportunidad que le brindó el medio. En su discurso de agradecimiento el influencer aseguró que "Venía de un mundo nuevo totalmente distinto y me aceptaron muy bien acá en este mundo nuevo, la tele, otro público" resaltando la calidez con la que fue recibido por los espectadores.

Además aprovechó para agradecer a Wanda Nara por su ayuda constante en la adaptación y cerró con un mensaje para su círculo íntimo diciendo "A mi familia, a mi mamá, te lo dedico a vos. Te quiero mucho" mientras el salón estallaba en aplausos.

Sin embargo todas las miradas se posaron sobre Evangelina Anderson quien tuvo una actitud muy fría mientras su ex compañero festejaba el logro. Es necesario recordar que ambos tuvieron un romance durante las grabaciones del programa culinario pero la relación terminó en muy malos términos y hoy se detestan abiertamente.

La cámara captó a la exesposa de Martín Demichelis en su mesa con cara de pocos amigos e ignorando por completo el festejo del creador de contenido. Las imágenes se volvieron virales en pocos minutos y los usuarios de las redes sociales no perdonaron el desplante. El público criticó con dureza a la panelista de Cortá por Lozano por no haber dejado de lado sus diferencias personales en un evento de semejante magnitud.