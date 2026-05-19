Comenzó el juicio oral por el intento de femicidio que conmocionó a Chimbas

Este martes comenzó el juicio oral y público contra Néstor Matías Olmedo Zadro, el joven de 23 años acusado de protagonizar uno de los episodios de violencia de género más estremecedores registrados en San Juan en los últimos tiempos. El proceso judicial busca determinar su responsabilidad en el brutal ataque contra su pareja, una joven de 19 años, ocurrido en enero de 2025 en Chimbas.

La causa, investigada por la Unidad Fiscal CAVIG, llegó a la etapa de debate oral luego de más de un año de instrucción y con un cúmulo de pruebas que la Fiscalía considera contundente para sostener la acusación por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta en la primera audiencia, el violento episodio ocurrió el 9 de enero de 2025 en la vivienda que ambos compartían en Chimbas. Allí, según la acusación, Olmedo habría golpeado salvajemente a la joven y luego utilizado un trozo de vidrio desprendido de un espejo para continuar con la agresión, dejándola inconsciente y gravemente herida. La víctima fue encontrada ensangrentada y debió recibir asistencia médica urgente.

El caso sacudió a la opinión pública sanjuanina desde el primer momento. La crudeza de la agresión y la edad del acusado motivaron una fuerte repercusión social y mediática. Incluso, durante la investigación, distintos informes periodísticos describieron al imputado como “un femicida en potencia”, al reconstruir la secuencia de golpes y puntazos que casi terminaron con la vida de la joven.

En la audiencia inaugural, el Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación y adelantó que buscará acreditar la mecánica del ataque mediante testimonios, pericias médicas y evidencia recolectada durante la investigación penal preparatoria. La acusación está impulsada por el fiscal Atilio Yanardi, quien sostiene que existen elementos suficientes para avanzar hacia una condena.

Durante la etapa previa, la querella intentó incorporar los agravantes de ensañamiento y alevosía, aunque ese planteo fue rechazado por el juez de garantías interviniente.

Por su parte, el acusado mantiene una versión completamente distinta. Según declaró en la investigación, negó haber atacado a la víctima y aseguró que la joven se habría autolesionado tras una discusión de pareja, intentando desligarse de las heridas sufridas por ella.

Olmedo permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde el hecho y ahora enfrenta el tramo decisivo del proceso ante un tribunal integrado por las juezas Mabel Moya y Flavia Allende, junto al juez Javier Figuerola. El juicio recién comienza, pero el caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia extrema contra las mujeres y la respuesta judicial frente a delitos de esta gravedad.