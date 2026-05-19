Quién es la famosa que se separó y se acercó a un reconocido cantante

Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al confirmar que su historia de amor con Thiago Martínez llegó a su fin tras dos años de noviazgo. La influencer eligió sus redes sociales para dar la noticia con un mensaje cargado de sinceridad en medio de versiones que la vinculan nuevamente con Elián L-Gante Valenzuela. Lejos de los escándalos, la joven compartió una foto muy íntima donde se los ve abrazados en la cama para reflejar la buena conexión que mantuvieron.

A través de sus historias, Tamara dedicó palabras muy dulces a su ahora ex pareja para agradecer el tiempo compartido. Ella escribió "Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón" y sumó sus mejores deseos para el futuro del joven. En su dedicatoria, también expresó "Quiero que cumplas todo lo que te propongas siempre, tengo fe de que sí" junto a un emoji de corazón para sellar la despedida.

Aunque no explicaron los motivos de la ruptura, la joven cerró su mensaje con una frase que resume su presente al asegurar que "Los caminos se separan pero las cosas buenas no se olvidan nunca". Esta separación ocurre mientras se recuerda el curioso acuerdo de paz que Tamara firmó con el padre de Jamaica en agosto de 2025.

En aquella oportunidad, un abogado llegó en un BMW a un evento para que el músico estampara su firma y pudiera solucionar sus problemas legales por la cuota alimentaria. Ante la mirada de todos, los presentes bromearon diciendo que la situación fue "Muy a lo L-Gante" por su extravagancia.