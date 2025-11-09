El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo 9 de noviembre y el lunes 10 de noviembre en la provincia de San Juan una secuencia de días con temperaturas en ascenso y condiciones atmosféricas mayormente estables, caracterizadas por una alternancia de nubosidad y cielos despejados.

Para la jornada de este domingo, se espera un día con presencia de nubes que irán en aumento a medida que avance el día. Por la mañana y durante la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que para la noche se prevé un incremento en la cobertura nubosa, dando paso a un cielo mayormente nublado. Las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas, con un cero por ciento durante el día y una posibilidad mínima que no supera el diez por ciento para la tarde y la noche. La temperatura marcará un ascenso notable, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C, para luego descender a 23°C durante la noche. El viento soplará con intensidades moderadas, entre 7 y 22 km/h, predominando desde el sector sur y sureste.

Continuando con la tendencia, el lunes 10 de noviembre se presentará con un cielo predominantemente despejado durante la madrugada, transformándose en algo nublado por la mañana y manteniendo un estado parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias será prácticamente nula a lo largo de todo el día, con una chance mínima e incierta del cero al diez por ciento únicamente durante el período nocturno. El marcado ascenso térmico será el rasgo más significativo de la jornada, con una temperatura mínima de 15°C en la madrugada que escalará hasta una máxima de 30°C en la tarde, para estabilizarse en 25°C durante la noche. Los vientos, con velocidades entre 13 y 22 km/h, mostrarán una rotación en su dirección, iniciando desde el oeste en la madrugada, cambiando al sur por la mañana y estableciéndose desde el noreste durante la tarde y la noche.