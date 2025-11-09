Los Nombradores del Alba brillaron en la apertura de la 64° Fiesta Nacional de la Tradición

La apertura de la 64° Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal registró un momento artístico de gran impacto con la presentación de Los Nombradores del Alba, agrupación que no solo ofreció un espectáculo de excelencia musical, sino que celebró en el escenario jachallero sus quince años de trayectoria, convirtiendo la velada en un acontecimiento único para el numeroso público presente.

Los Nombradores del Alba conmemoraron sus 15 años en la Fiesta de la Tradición. FOTO: Gentileza

El cuarteto, integrado por Facundo Toro, Nacho Prado, Lucas Cerasco y Diego Gatica, desplegó un show de aproximadamente dos horas que recorrió sus grandes éxitos, incluyó nuevas interpretaciones y repasó las piezas más emblemáticas de su repertorio folklórico. La Plaza Departamental General San Martín se colmó de vecinos y turistas que acompañaron cada una de las interpretaciones con aplausos constantes, visible emoción y canto colectivo, generando un clima de íntima comunión entre los artistas y el público.

Con un sonido inconfundible que se caracteriza por sus armonías vocales cuidadosamente trabajadas, una sólida raíz tradicional y una identidad artística consolidada, Los Nombradores del Alba hicieron vibrar a la audiencia con un repertorio de zambas, chacareras y serenatas que honraron el espíritu de la fiesta y el legado cultural de la música argentina. La conexión con el público fue inmediata y se profundizó cuando los músicos compartieron anécdotas de su extensa carrera, agradecieron el cálido recibimiento del pueblo jachallero y subrayaron el significado simbólico de poder conmemorar sus quince años de camino artístico precisamente en una de las celebraciones populares y tradicionalistas más importantes del país.